سيول تقدم مقترحا للاستضافة المشتركة لأولمبياد 2032 مع بيونغ يانغ

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قالت حكومة بلدية سيول إنها قدمت أمس الخميس مقترحا للجنة الأولمبية الدولية حول رؤية ومفهوم الاستضافة المشتركة مع مدينة بيونغ يانغ لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032.وأضافت أنها تقدمت بهذا الاقتراح يوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الماضي، رغم أن اللجنة الأولمبية الدولية اعترفت بأفضلية ملف مدينة بريسبان الأسترالية بشأن استضافة أولمبياد عام 2032 الصيفية.وأشارت حكومة سيول إلى أن الاستضافة المشتركة بين سيول وبيونغ يانغ سيحقق رؤية اللجنة الأولمبية الدولية في الوصول للسلام العالمي من خلال الرياضة، وأيضا تحقيق مساعي الحكومة الكورية الجنوبية طويلة الأمد في السلام والوئام في شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى توفير الفرصة لجميع شعوب العالم للتمتع بالتكنولوجيا الحديثة والثقافة الكورية، واحترام حقوق الإنسان للاعبين المشاركين.ومن جانبه، قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" إن اعتراف اللجنة بأفضلية ملف بريسبان الأسترالية لا يعنى أنها اتخذت قرارا نهائيا بشأن اختيار المدينة المستضيفة، مطالبا اللجنة بمواصلة المفاوضات مع المدن المنافسة الأخرى.وكان الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد اتفقا على التعاون للاستضافة المشتركة بين الكوريتين دورة لألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032، خلال لقائهما في بيونغ يانغ في عام 2018.