تغريم المخالفين لقواعد الحجر الصحي الرئيسية اعتبارا من اليوم الاثنين

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سيتم تغريم المخالفين لقواعد الحجر الصحي المعزز في كوريا الجنوبية اعتبارا من اليوم الاثنين، بعد انتهاء فترة التقييم التي استمرت لمدة أسبوع واحد.وكان المقر المركزي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة قد قرر يوم الاثنين الماضي تعزيز قواعد الحجر الصحي الإلزامي الأساسية، مثل ارتداء الأقنعة وتسجيلات دخول الأماكن المغلقة.ومع انتهاء فترة السماح، سيواجه أصحاب الأعمال غرامة تصل إلى ثلاثة ملايين وون، و100 ألف وون للأفراد، إذا خالفوا تلك القواعد.وبموجب القواعد المعززة، يتعين على المرافق متعددة الأغراض في جميع أنحاء البلاد استخدام سجلات الدخول الإلزامية لجميع الزوار بغض النظر عن مستويات التباعد الاجتماعي.ويجب أن تفرض هذه المرافق أيضا ارتداء الأقنعة، واتباع القواعد الأساسية، وإجراء التطهير والتهوية بانتظام، كما يُحظر تناول الطعام من حيث المبدأ في تلك المرافق، بما في ذلك الملاعب الرياضية والمكتبات والمتاحف الفنية وصالات العرض، باستثناء المطاعم والمقاهي، ويحظر على العمال والمستخدمين دخول المرافق عند ظهور أعراض الإصابة عليهم.