كوريا الجنوبية تستأنف التنقيب عن رفات الجنود قتلى الحرب الأهلية

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ستستأنف كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أعمال التنقيب عن رفات الجنود الذين قتلوا خلال الحرب الأهلية الكورية، داخل المنطقة منزوعة السلاح.ووفقا لوزارة الدفاع في سيول، ستُستأنف أعمال الحفر على الجانب الكوري الجنوبي من مرتفعات "رأس السهم". وقد أكمل الجيش أعمال الحفر بنسبة 94 بالمائة من الهدف المحدد للعام الماضي في تلك المنطقة. وتخطط الوزارة لإنهاء العمل في مرتفعات "رأس السهم" خلال النصف الأول من هذا العام، والانتقال إلى منطقة "الحصان الأبيض" خلال النصف الثاني.وبموجب الخطة، سيبدأ الجيش التحضير لإزالة الألغام وأعمال الحفر في تلك المنطقة خلال النصف الأول. وقالت الوزارة إنها أبلغت كوريا الشمالية بالاستئناف، بما في ذلك خطتها لتوسيع منطقة الحفر.وكانت كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية قد اتفقتا على تنفيذ مشروع الحفر المشترك في مرتفعات "رأس السهم" بموجب الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين الموقعة في سبتمبر 2018. ومع ذلك، نفذت كوريا الجنوبية المشروع بمفردها، حيث لم تستجب كوريا الشمالية لدعوات التنفيذ المشترك حتى الآن.