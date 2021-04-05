وزير الصحة الكوري يحذر من اندلاع موجة رابعة من وباء كورونا

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حثت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية الجمهور على الحفاظ على الانتباه، محذرة من احتمال حدوث موجة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا.وقال وزير الصحة الكوري "كوان دوك تشول" في إفادة صحفية أمس الأحد إن كوريا تقف عند مفترق طرق بين تحقيق مناعة القطيع من خلال عمليات التطعيم، وبين مواجهة موجة رابعة من العدوى. وأشار "كوان" إلى أن متوسط عدد الإصابات اليومية تجاوز مستوى 500 حالة خلال الأسبوع الماضي، كما تجاوز معدل انتشار الفيروس مستوى "واحد"، محذرا من أن عدد الحالات اليومية قد يتجاوز الألف حالة خلال وقت قصير.وحذر من أن الحكومة ستضطر إلى رفع مستويات التباعد الاجتماعي في حالة ارتفاع عدد الإصابات، ودعا الجمهور إلى التعاون في إجراءات الحجر الصحي.وأضاف الوزير "كوان" أن السلطات الصحية ستجري عمليات تفتيش في الموقع للتأكد من امتثال بعض الشركات وأماكن العمل لإرشادات الحجر الصحي المشددة.