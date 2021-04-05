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الاقتصادية

انخفاض الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي في مارس

Write: 2021-04-05 11:10:51

انخفاض الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي في مارس

Photo : YONHAP News

انخفضت احتياطيات كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي في شهر مارس الماضي حيث أدت زيادة قوة الدولار الأمريكي إلى تخفيض قيمة الأصول غير الدولارية.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الاثنين إن قيمة الاحتياطي الكوري من العملات الأجنبية قد وصلت إلى 446 مليارا و100 مليون دولار أمريكي حتى نهاية مارس، بانخفاض قدره مليار و430 مليون دولار مقارنة بما كانت عليه في شهر فبراير.
ويأتي هذا الانخفاض بعد أن سجل الرقم أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو 447 مليارا و500 مليون دولار في فبراير.
وأوضح تقرير البنك المركزي أن الاحتياطي من العملات الأجنبية تراجع الشهر الماضي بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي، مما أدى إلى انخفاض قيمة تحويل الأصول غير الدولارية إلى الدولار.
وقد احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثامنة على مستوى العالم من حيث قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية فبراير، بينما تصدرت الصين القائمة، وتلتها اليابان ثم سويسرا.


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