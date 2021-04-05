شركات بناء السفن الكورية تتصدر الترتيب العالمي في الطلبات الجديدة خلال الربع الأول

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حصلت شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية على طلبات شراء في الربع الأول من هذا العام تزيد قيمتها بعشرة أضعاف مقارنة بجميع الطلبات التي حصلت عليها في عام 2020.ووفقا لبيانات نشرتها شركة "كلاركسون" لأبحاث السوق العالمية أمس الأحد، فازت شركات بناء السفن الكورية بطلبات جديدة لشراء 126 سفينة، بحجم إجمالي يبلغ 5 ملايين و320 ألف طن مكافئ، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. ويعتبر هذا الرقم أكبر بعشر مرات مما حققته في العام الماضي.كما استحوذت شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية على 52 في المائة من إجمالي الطلبات العالمية في الربع الأول، وتصدرت الترتيب العالمي في طلبات الشحن الجديدة.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة إن هذا يعتبر أفضل أداء في أي ربع سنوي أول منذ عام 2008.