انخفاض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا إلى أقل من 500

Photo : YONHAP News

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن اكتشاف 473 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس الأحد، لينخفض العدد اليومي إلى أقل من مستوى 500 حالة لأول مرة منذ ستة أيام.وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا اليوم الاثنين إن الحالات الجديدة رفعت عدد الحالات المتراكم في البلاد إلى 105 آلاف و752 حالة. وقد انخفض الرقم بمقدار 70 مقارنة باليوم السابق، وقد انخفض إلى أقل من 500 للمرة الأولى منذ يوم 30 مارس. ومع ذلك، يُعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها خلال عطلات نهاية الأسبوع. ومن بين الحالات الجديدة المكتشفة طوال يوم أمس الأحد، كانت هناك 449 إصابة محلية المصدر، و24 حالة وافدة من الخارج. وقد جاءت أكثر من 60 في المائة من الحالات المحلية من منطقة العاصمة الكبرى، حيث تم اكتشاف 149 حالة في مدينة سيول، و108 في مقاطعة كيونغ كي، و19 في مدينة إنتشون، بينما تم اكتشاف 173 حالة في مناطق أخرى من البلاد.وتم الإبلاغ عن أربع حالات وفاة إضافية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس في كوريا إلى ألف و748، وليبلغ معدل الوفيات 1,65%.ومن ناحية أخرى، انخفض عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة المصابين بالفيروس بمقدار اثنين، ليصل إلى 97.