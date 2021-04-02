20.54 % نسبة التصويت المبكر في الانتخابات التكميلية

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بلغ معدل مشاركة الناخبين في التصويت المبكر ضمن الانتخابات التكميلية المرتقبة، والذي أجري يوميْ الجمعة والسبت الماضيين، 20.54%.وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إن هذه النسبة هي الأعلى على الإطلاق، حيث تجاوزت معدل التصويت المبكر الذي بلغ 19.4% في الانتخابات التكميلية التي أجريت يوم التاسع والعشرين من أكتوبر من عام 2014 لانتخاب أعضاء المجالس المحلية في منطقتي "تشونغ سونغ" و"ييه تشون" بمقاطعة شمال كيونغ سانغ.وبلغت نسبة التصويت المبكر في مدينة سيول 21.95%، وفي بوسان 18.65%.وتعد هذه النسبة أقل من نسبة التصويت المبكر في الانتخابات العامة في العام الماضي، لكنها أعلى من الانتخابات المحلية في عام 2018.وقد دعا الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي الناخبين إلى المشاركة الفعالة في التصويت المبكر، حيث اعتبر كلاهما أن نسبة المشاركة العالية ستكون إشارة إيجابية لصالحهما.وسيبدأ فرز أصوات التصويت المبكرة فور انتهاء التصويت في الانتخابات التكميلية التي ستجري بعد غد الأربعاء.