اختتام المهرجان الكوري الإماراتي وسط اهتمام كبير من شعبي البلدين

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اختتم المهرجان الكوري الإماراتي الذي أقيم عبر الإنترنت احتفاء بعام الحوار الثقافي بين البلدين في عامي 2020 و2021، وسط اهتمام شعبي كبير من الجانبين.وقد شملت فعاليات المهرجان الذي نظمته وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية ووزارة الثقافة والشباب الإماراتية، مهرجان المحتويات الكورية، ومهرجان الكيبوب.وأقيمت فعالية مهرجان المحتويات الكورية يومي الحادي والثلاثين من مارس والأول من أبريل بمشاركة 24 من المتحدثين والمشترين الإماراتيين و28 شركة كورية متخصصة في مجال الألعاب والقصص المصورة والواقع الافتراضي والواقع المعزز.وشارك في مهرجان الكيبوب الذي أقيم أمس الأحد 6 فرق غنائية كورية، وهي: "مامامو" و"بي آي جي" و"آسترو" و"إن سي تي دريم" و"ذا بويز" و"إسبر"، والفنانة الأوبرالية الإماراتية "فاطمة الهاشمي".وقد تجاوز عدد مشاهدي مهرجان الكيبوب الذي تم بثه على الهواء مباشرة على الإنترنت مليونين و730 ألف مشاهد.