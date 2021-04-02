إل جي للإلكترونيات تقرر وقف إنتاج الهواتف الذكية

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قررت شركة "إل جي" الكورية للإلكترونيات وقف أعمالها في مجال الهواتف الذكية.جاء هذا القرار في اجتماع للمجلس التنفيذي للشركة عقد اليوم الاثنين، حيث سيتم بموجبه وقف إنتاج الهواتف الذكية ومبيعاتها اعتبارا من يوم الحادي والثلاثين من شهر يوليو القادم.وكانت "إل جي" قد أعلنت في شهر يناير الماضي أنها ستدرس جميع الخيارات حول ما إذا كانت سوف تستمر في إنتاج الهواتف الذكية.وقد أجرت "إل جي" مشاورات لبيع قسم الهواتف الذكية إلى مجموعة "فين" الفيتنامية ومجموعة "فولكس فاجن" الألمانية، لكن المشاورات انتهت بالفشل.وبدأت الشركة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل 3 آلاف و700 من الموارد البشرية العاملة في قسم الهواتف الذكية إلى الأقسام الأخرى.الجدير بالذكر أن شركة "إل جي" سجلت عجزا على مدار 23 ربعا سنويا متتالية منذ الربع الثاني من عام 2015، حيث بلغ إجمالي الخسائر المالية في مجال الهواتف الذكية 5 تريليونات وون، أي ما يعادل حوالي 4.5 مليار دولار.