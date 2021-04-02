كوريا تؤكد مشاركتها النشطة في محادثات الدفاع والخارجية مع الصين

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أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها ستشارك بنشاط في المحادثات بين وزراء الخارجية والدفاع مع الصين.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع "بو سونغ تشانغ" في موجز صحفي اليوم الاثنين إن المحادثات ستكون نقطة تحول لتعزيز التواصل والتعاون بين السلطات الدبلوماسية والأمنية الكورية والصينية.وكان وزيرا الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ" والصيني "وانغ يي" قد اتفقا في اجتماع عقد بينهما يوم السبت الماضي على استئناف عقد المحادثات بين وزيري خارجية ودفاع البلدين خلال النصف الأول من هذا العام.ويذكر أن الرئيسة الكورية السابقة "بارك كون هيه" والرئيس الصيني "شي جين بينغ" قد اتفقا في القمة بينهما في شهر يونيو من عام 2013 على عقد المحادثات بين وزيري خارجية ودفاع البلدين، وقد عقدت أول جلسة من تلك المحادثات في شهر ديسمبر من نفس العام، بينما عقدت الجلسة الثانية في يناير 2015، ولكن لم تعقد جلسة أخرى منذ ذلك الحين.