بي تي إس وجاستين بيبر سيكونان تابعين لنفس الوكالة الترفيهية

Photo : YONHAP News

من المنتظر أن تستحوذ وكالة "هايب" الترفيهية الكورية التي ترعى فرقة "بي تي إس"، على المجموعة الإعلامية العامة الأمريكية التي ترعى المطرب الأمريكي "جاستين بيبر".وأعلنت وكالة "هايب" إنها ستستحوذعلى مجموعة "إيتاكا هولدينغس"الأمريكية لوسائل الإعلام العامة، بمبلغ تريليون و184 مليار وون، أي ما يعادل مليارا و50 مليون دولار.وترعى مجموعة "إيتاكا هولدينغس" عددا من المشاهير الأمريكيين، بمن فيهم المطربة "أريانا غراندي"، والمطرب "جاستين بيبر"، وفرقة "ذا بلاك آيد بيز".وبهذا ستتعاون وكالة "هايب" الكورية ومجموعة "إيتاكا هولدينغس" في إنتاج الألبومات للفنانين الكوريين والأمريكيين وترويجها.وقال "بانغ شي هيوك" رئيس وكالة "هايب" الكورية إن الشركتين الكورية والأمريكية ستتعاونان تعاونا وثيقا لخلق مستويات عالية من التآزر.ومن جانبه، قال "سكوتر براون" رئيس مجموعة "إيتاكا هولدينغس" الأمريكية إن هذه المشاركة ستسهم في توفير فرص متنوعة لعدد من الفنانين في السوق الترفيهية العالمية.