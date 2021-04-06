كوريا والولايات المتحدة تعقدان قمة في واشنطن في أقرب وقت ممكن

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قال مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي "صوه هون" إنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على عقد أول قمة ثنائية بين الرئيس "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" في أقرب وقت ممكن.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "صوه" للصحفيين أمس الاثنين فور عودته من الولايات المتحدة، حيث شارك في محادثات ثلاثية مع نظيريه الأمريكي والياباني يوم الجمعة الماضي.وقال إن الجانبين اتفقا من حيث المبدأ على عقد القمة بين مون وبايدن في واشنطن، موضحا أن الموعد المحدد للقمة سيتم تأكيده لاحقا اعتمادا على حالة فيروس كورونا.وفيما يتعلق بنتائج رحلته إلى الولايات المتحدة، قال صوه إن عقد الاجتماع الثلاثي لمسؤولي الأمن الرئيسيين في وقت كانت فيه إدارة بايدن تضع اللمسات الأخيرة على مراجعة سياساتها بشأن كوريا الشمالية، كان "أمرا مهما للغاية".وأضاف أنه تم إطلاعه على إطار عمل السياسة الأمريكية الجديدة بشأن كوريا الشمالية، كما أجرى مناقشات "متعمقة ومثمرة" حول التفاصيل. وقال المسؤول الكوري الجنوبي أيضا إن هناك إجماعا على استئناف كوريا الشمالية والولايات المتحدة للمفاوضات بينهما في أقرب وقت. وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا ما إذا كانت هناك حاجة إلى "مراجعة مناسبة" للعقوبات على كوريا الشمالية بالتزامن مع التقدم المحرز في محادثات نزع السلاح النووي.