الشرطة تكشف هوية قاتل متسلسل لثلاث نساء في سيول

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تم الكشف عن هوية رجل متهم بقتل ثلاث نساء، جميعهن ينتمين إلى عائلة واحدة تعيش في مجمع سكني في سيول، وهو "كيم تيه هيون" البالغ من العمر 24 عاما.وأعلنت وكالة شرطة العاصمة سيول عن هوية المتهم أمس الاثنين بعد إجراء مداولات مع لجنة المراجعة. وقالت اللجنة، المكونة من ثلاثة ضباط شرطة وأربعة خبراء خارجيين، إنها توصلت إلى هذا القرار بالنظر إلى الطبيعة القاسية للجريمة وكذلك الاهتمام العام الذي أعقبها. وقد حصل التماس تم تقديمه على موقع المكتب الرئاسي على الإنترنت ويدعو إلى الإعلان عن هوية المتهم، على أكثر من 250 ألف توقيع منذ يوم 29 مارس.وقالت الشرطة أيضا إنه تم التأكد من أن المشتبه به سبق له أن ارتكب جرائم، مشيرة إلى اعترافاته والأدلة الكافية التي تم جمعها من مواقع الجرائم. ويُتهم كيم بقتل امرأة كان يطاردها، وكذلك والدتها وشقيقتها الصغرى، بعد التسلل إلى منزلهم من خلال التنكر في زي رجل لتوصيل الطلبات. وقد قُبض عليه يوم 25 مارس، بعد يومين من وقوع جرائم القتل.وطلبت الشرطة إصدار مذكرة توقيف بحقه يوم السبت، ومن ثم أصدرت المحكمة مذكرة لتوقيفه يوم الأحد.