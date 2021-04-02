إيران تقول إن القضاء يراجع بشكل إيجابي قضية ناقلة النفط الكورية المحتجزة

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قالت الحكومة الإيرانية أمس الاثنين إن نظامها القضائي يعيد النظر بشكل إيجابي في قضية ناقلة النفط الكورية الجنوبية التي تم الاستيلاء عليها قبل ثلاثة أشهر.ويذكر أنه في أوائل يناير الماضي احتجزت قوات الحرس الثوري الإيراني السفينة "هان غوك تشيمي" التي ترفع علم كوريا الجنوبية وطاقمها المكون من 20 فردا، بدعوى تلويث البيئة.وفي فبراير، وافقت طهران على إطلاق سراح جميع البحارة باستثناء قبطان السفينة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده" في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين، إن التحقيقات في قضية مصادرة السفينة الكورية تمت بطريقة تفيد السفينة والقبطان، مؤكدا على أن القضاء يتعامل مع هذه القضية بشكل إيجابي، ومشيرا إلى أن القبطان ليس لديه سجل جنائي، وقال إن وزارة الخارجية قدمت رأيها بشأن الناقلة، وسوف يتخذ القضاء قراره بناء على ذلك.