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السياسية

توقعات بتقديم رئيس الوزراء الكوري استقالته الأسبوع القادم

Write: 2021-04-06 10:55:05

توقعات بتقديم رئيس الوزراء الكوري استقالته الأسبوع القادم

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "جونغ سي كيون"، الذي يعتبر مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية القادمة، استقالته من منصبه خلال الأسبوع القادم.
وصرح مصدر مسؤول رفيع المستوى في التكتل الحاكم لوكالة يونهاب للأنباء أمس الاثنين بأن "جونغ" قرر تقديم استقالته إلى الرئيس "مون جيه إين" الأسبوع القادم عندما يعود من زيارة إلى الشرق الأوسط، حيث يخطط "جونغ" لزيارة إيران لإنهاء المفاوضات مع المسؤولين هناك بشأن الإفراج عن الناقلة الكورية الجنوبية وقبطانها الذي احتجزته طهران في أوائل شهر يناير الماضي.
وقال المصدر إنه لم يتقرر بعد ما إذا كان "جونغ" سيعود على الفور للحزب الديمقراطي الحاكم أو أنه سيستقيل بعد أن يقر البرلمان بشأن رئيس الوزراء الذي سيخلفه.
وكان "جونغ"، وهو نائب برلماني سابق لست مرات، وأيضا رئيس سابق للبرلمان، قد أعرب عن نيته الانضمام إلى السباق الرئاسي بعد إجراء الانتخابات الفرعية يوم 7 أبريل.



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