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الكوريتان

كوريا الشمالية تقرر عدم المشاركة في أولمبياد طوكيو بسبب فيروس كورونا

Write: 2021-04-06 10:57:34Update: 2021-04-06 18:45:57

Photo : YONHAP News

قالت كوريا الشمالية إنها لن تشارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية القادمة التي ستقام في طوكيو، من أجل حماية الرياضيين من العدوى بفيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الثقافة البدنية والرياضة في كوريا الشمالية عن هذا القرار اليوم الثلاثاء على موقعها على الإنترنت، حيث أوضحت أن اللجنة الأولمبية الكورية الشمالية اتخذت هذا القرار خلال اجتماع جمعيتها العامة، وقد توصل أعضاء اللجنة إلى اتفاق من أجل حماية الرياضيين الكوريين الشماليين من الأزمة الصحية العالمية المتمثلة في جائحة كورونا.
وقد انعقد اجتماع الجمعية العامة على الإنترنت يوم 25 مارس في بيونغ يانغ، وأفادت كوريا الشمالية بانعقاد هذا الاجتماع في ذلك الوقت، لكنها لم تذكر شيئا عن اتخاذ قرار بعدم المشاركة في الأولمبياد.



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