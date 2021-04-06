تسجيل 478 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن اكتشاف 478 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس الاثنين، ليظل العدد اليومي للإصابات في مستوى 400 لليوم الثاني على التوالي. وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إن الإصابات الجديدة رفعت عدد الحالات المتراكم في البلاد إلى 106 آلاف و230.ومن بين الحالات الجديدة، كانت هناك 460 حالة إصابة محلية المصدر، و18 حالة تم اكتشافها لدى الوافدين من الخارج. ويذكر أن العدد اليومي للإصابات ظل في نطاق يتراوح بين 300 و400 حالة لمدة تزيد عن شهر، ثم ارتفع مؤخرا إلى أكثر من 500، مما أثار مخاوف بشأن اندلاع موجة رابعة من الوباء في كوريا.وكان حوالي 60% من إجمالي عدد الإصابات المحلية المكتشفة أمس في منطقة العاصمة الكبرى، منها 145 حالة في سيول، و100 في مقاطعة كيونغ كي، و27 في مدينة إنتشون، بينما تم اكتشاف 188 حالة في أجزاء أخرى من البلاد.وتم الإبلاغ عن أربع وفيات أخرى بسبب الفيروس، ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا إلى ألف و752، وليصل معدل الوفيات إلى 1,65%.وزاد أيضا عدد المرضى ذوي الأمراض الخطيرة المصابين بفيروس كورونا بمقدار 15، ليصل إلى 112.