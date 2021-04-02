سيول تعرب عن أسفها لعدم مشاركة بيونغ يانغ في أولمبياد طوكيو

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أعربت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية عن أسفها لقرار كوريا الشمالية بعدم المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في طوكيو في شهر يوليو القادم.وقال مسؤول في الوزارة في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الثلاثاء إن حكومة سيول كانت تأمل في أن تكون أولمبياد طوكيو فرصة لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية وإحراز تقدم في المصالحة والتعاون بين الكوريتين، معربا عن أسف الحكومة الكورية الجنوبية لعدم مشاركة كوريا الشمالية في تلك الأولمبياد بسبب جائحة كورونا.وأكد المسؤول أن كوريا الجنوبية سوف تستمر في بذل جهودها لتحقيق السلام في شبه الجزيرة وتعزيز التعاون بين الكوريتين من خلال مختلف المجالات، بما في ذلك الرياضة.وكانت وزارة الثقافة البدنية والرياضة في كوريا الشمالية قد أعلنت اليوم الثلاثاء عن قرار عدم المشاركة في أولمبياد طوكيو من أجل حماية الرياضيين الكوريين الشماليين من الأزمة الصحية العالمية المتمثلة في جائحة كورونا.وفيما يخص احتمال مشاركة كوريا الشمالية في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية لكأس العالم لكرة القدم، والتي ستقام في كوريا الجنوبية في شهر يونيو القادم، قال المسؤول إنه لم يتم حتى الآن تأكيد أي قرار بهذا الشأن.