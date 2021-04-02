كوريا تعرب عن استعدادها للتعاون مع كواد في بعض المجالات

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قالت وزارة الخارجية في سيول إن الحكومة الكورية الجنوبية مستعدة للتعاون مع الدول المشاركة في الحوار الأمني الرباعي، "كواد"، في بعض المجالات، بما في ذلك مواجهة تغيرات المناخ، وإنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا.جاء ذلك في تصريح أدلى به مسؤول في وزارة الخارجية للصحفيين اليوم الثلاثاء، حيث قال إن كوريا الجنوبية مستعدة للتعاون مع دول "كواد" في مجالات محدودة يمكن أن تقوم فيها كوريا الجنوبية بدور ريادي.وكان التعاون في مجالات إنتاج لقاحات كورونا ومواجهة تغيرات المناخ قد تم تناوله في قمة "كواد" التي عقدت يوم الثاني عشر من مارس الماضي بمشاركة الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند.وقالت الحكومة الكورية إنها لم تتلق أي طلب من الحوار الأمني الرباعي للانضمام إلى عضويته، لكن بعض المراقبين يرون أن كوريا الجنوبية مترددة في الانضمام بسبب موقف الصين، لأن ذلك الحوار تم تشكيله بغرض مواجهة الصين.وأكد المسؤول أن الحكومة الكورية مستعدة للتعاون مع أي تكتل إقليمي، على أن يسهم ذلك التكتل في تحقيق المصالح الوطنية والسلام والازدهار على المستويين الإقليمي والعالمي.