بدء الانتخابات التكميلية لاختيار عمدتي سيول وبوسان

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بدأت الانتخابات التكميلية لاختيار 21 مسؤولا إقليميا في جميع أنحاء البلاد، ومن بينهم عمدة مدينتي سيئول وبوسان.وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إن الناخبين بدأوا في الإدلاء بأصواتهم في 3,459 من مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد في الساعة 6 صباح اليوم الأربعاء. وسوف تظل مراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة 8 مساءً.ونظرًا لأن فرز الأصوات في 55 موقعًا سيبدأ في الساعة 8 أو 8:30 مساء، فمن المتوقع أن يتم تحديد الفائزين بحلول منتصف الليل تقريبا، حيث يتوقع أن يتم الانتهاء عندئذ من فرز نصف الأصوات.وهناك نحو 12.16 مليون ناخب مؤهل، من بينهم 8.4 ملايين ناخب في سيول، و2.9 مليون ناخب في بوسان. وقد أدلى نحو 2.5 مليون ناخب بالفعل خلال فترة التصويت المبكر في يومي الجمعة والسبت الماضيين، بنسبة إقبال غير مسبوقة بلغت 20.54%.