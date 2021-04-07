السياسية سيول لا تستبعد تقييد صادرات لقاح فيروس كورونا

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية إن جميع الخيارات المتاحة مطروحة أمامها من أجل تأمين لقاحات فيروس كورونا في أسرع وقت ممكن للجمهور.

وأدلى جونغ يو جين، رئيس فريق توفير اللقاحات في فريق العمل المسؤول عن اللقاحات التابع للحكومة، بهذه التصريحات في إحاطة إعلامية منتظمة أمس الثلاثاء، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الكورية سوف تفرض قيودا على تصدير جرعات لقاح أسترازينيكا المنتجة محليا. وقال جونغ إنه من الصعب التحدث بشكل افتراضي وعن منتج معين خلال عملية مراجعة التدابير البديلة، لكن العديد من الخيارات الممكنة قيد المراجعة.

وتشير هذه التصريحات إلى حدوث تغيير طفيف عن الموقف السابق لفريق العمل بأنه لن يتم فرض قيود تصدير على لقاح فيروس كورونا المنتج محليا.

وكان جونغ قد حذر الأسبوع الماضي من أنه سيتعين على الحكومة التفكير بشكل شامل في كيفية استجابة المجتمع الدولي لمثل هذا الإجراء وكيف سيؤثر على خطط سيول لتوفير لقاحات أخرى. وقد أفادت بعض التقارير بأن العديد من البلدان والمناطق، بما في ذلك الولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوربي، تتخذ خطوات لفرض قيود أكثر صرامة على تصدير اللقاحات وسط مخاوف متزايدة بشأن تأخير الإمدادات.

