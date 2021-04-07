كوريا الشمالية تنتقد اليابان لتهديدها السلام الإقليمي

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ردت كوريا الشمالية على اليابان لانتقادها عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأخيرة، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أمس الثلاثاء، حيث وصفت انتقادات رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا بأنها "إنكار صريح وانتهاك عنيف لحق كوريا الشمالية في الدفاع عن النفس".وكان سوغا قد قال في حديثه أمام لجنة الميزانية بمجلس المستشارين الياباني يوم 26 مارس إن عمليات الإطلاق الصاروخي الكورية الشمالية تشكل تهديدا لليابان وتنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، وحذر من أن طوكيو سوف ترد من خلال التعاون الوثيق مع الدول ذات الصلة، مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وردا على ذلك، زعمت الوكالة أن اليابان هي التي تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين واتهمتها بالسعي لاستعادة حقها في شن الحروب. كما طالبت طوكيو بالتخلص من جميع أسلحتها الضاربة بطريقة كاملة وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها قبل أن تنتقد التحركات الكورية الشمالية.وجاء تعليق وكالة الأنباء المركزية بعد ساعات من إعلان بيونغ يانغ عن قرارها بعدم المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في طوكيو في شهر يوليو القادم، مشيرة إلى تأثيرها المحتمل على سلامة الرياضيين وسط جائحة كورونا العالمية.