كوريا الشمالية تبدأ الاجتماع السادس لأمناء خلايا الحزب الحاكم

Photo : YONHAP News

بدأت كوريا الشمالية اجتماع أمناء الخلايا الحزبية الشعبية، التابعة لحزب العمال الحاكم في الدولة الشيوعية.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء إن الاجتماع السادس لأمناء الخلايا في حزب العمال قد بدأ في بيونغ يانغ أمس، موضحة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد ترأس جلسة الأمس، وسلط الضوء في كلمة افتتاحية على قرار الحزب بإحداث تغيير وتطوير كبير في المشروعات الاقتصادية والحياة العامة.كما شدد على دور الخلايا الحزبية في تنفيذ الخطط ذات الصلة. ويعد هذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ومن المقرر أن يتم فيه مراجعة الخطط السابقة والمستقبلية.وتشير كلمة "خلايا" إلى الوحدات الأساسية في الحزب الحاكم في كوريا الشمالية، وتتألف من خمسة إلى 30 عضوا، ويقود كل منها سكرتير أو أمين للخلية.وقد حضر الزعيم الكوري الشمالي الاجتماعين السابقين لقادة الخلايا اللذين عقدا خلال فترة حكمه للبلاد، في عامي 2013 و2017.