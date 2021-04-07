صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2021

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رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 6%.وفي تقرير حول آفاق الاقتصاد العالمي أصدره أمس الثلاثاء، رفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي بمقدار نصف نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته السابقة في شهر يناير. وبالمقارنة مع أكتوبر، زادت التوقعات بمقدار 0,8%، وهو أسرع توسع منذ أن بدأ صندوق النقد الدولي في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1980. كما تم تعديل التوقعات الاقتصادية العالمية للعام القادم لتزيد بمقدار 0,2%، لتصل إلى 4,4%.وأرجع صندوق النقد الدولي تفاؤله إلى السياسات المالية الإضافية من قبل الاقتصادات الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة، والمزيد من زخم الانتعاش الناتج عن توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وقد تحسنت التوقعات بالنسبة للاقتصادات المتقدمة لهذا العام إلى 5,1% والعام القادم إلى 3,6%، بعدما كانت 4,3% و3,1% على التوالي في يناير.وارتفعت التوقعات بالنسبة للبلدان النامية هذا العام بمقدار 0,4% لتصل إلى 6,7%، بينما ظلت التوقعات للعام القادم دون تغيير عند 5%.وكانت آخر توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد الكوري الجنوبي هذا العام 3,6%، كما أعلنت وزارة المالية الشهر الماضي، بارتفاع عن تقديرات يناير البالغة 3,1%.