منظمة الصحة العالمية تعيد التأكيد على أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره

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قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتمسك بموقفها السابق بشأن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، بأن فوائده تفوق مخاطره.ووفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء، أدلى "روجيريو غاسبار" مدير التنظيم والتأهيل المسبق في منظمة الصحة العالمية، بهذا التصريح في إفادة إعلامية أمس الثلاثاء، ردا على الشكوك حول حدوث جلطات دموية نادرة بين أولئك الذين تم تطعيمهم. وقال غاسبار إن تقييم مخاطر فوائد اللقاح، حسب رأي الخبراء في الوقت الحالي، لا يزال "إيجابيا إلى حد كبير".وكانت منظمة الصحة العالمية قد أوصت في يوم 17 مارس الماضي، بالاستمرار في التطعيم بلقاح أسترازينيكا، رغم الجدل حول مخاطره وفعاليته.وجاءت تصريحات غاسبار بعد أن قال مسؤول كبير في وكالة الأدوية الأوربية إن هناك ارتباطا واضحا بين هذا اللقاح وحدوث جلطات دموية في المخ. ومع ذلك، قالت الوكالة إنها لا تزال تجري مراجعات في هذا الشأن، ومن المتوقع أن تعلن نتائجها اليوم الأربعاء.