أول مفاعل نووي تصدره كوريا يبدأ العمل في الإمارات

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بدأت أول محطة للطاقة النووية تقوم كوريا الجنوبية بتصديرها، تشغيلها التجاري رسميا.وقالت مؤسسة الطاقة الكهربائية الكورية "كيبكو" أمس الثلاثاء إن الوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة قد بدأت التشغيل التجاري في وقت سابق. ووفقا لوسائل الإعلام الإماراتية والعالمية، يوفر المفاعل الذي تبلغ طاقته 1400 ميغاوات الآن كهرباء ثابتة وموثوقة على مدار الساعة.ووصف الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، هذه المناسبة بأنها "معلم تاريخي" من شأنه أن يعزز بشكل كبير استدامة قطاع الطاقة في البلاد.ويتم تنفيذ مشروع براكة بواسطة كونسورتيوم بقيادة كيبكو، ويقع على بعد حوالي 270 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة أبو ظبي، ويهدف إلى بناء أربعة مفاعلات متطورة بالمياه المضغوطة بقدرة ألف و400 ميغاوات. وعندما يتم تشغيل جميع المفاعلات الأربعة تجاريا، من المتوقع أن تنتج 25% من إجمالي حجم الكهرباء المطلوبة في الإمارات.ويذكر أن كيبكو فازت بحق تنفيذ المشروع في ديسمبر 2009 وبدأت أعمال البناء في يوليو 2012.