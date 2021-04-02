الرئيس الكوري يبعث برسالة إلى ولي عهد أبوظبي

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صرح مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية بأن الرئيس "مون جيه إين" قد بعث برسالة إلى ولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" قدم فيها التهنئة بمرور 50 عاما على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدء تشغيل المفاعل النووي رقم 1 في محطة براكة للطاقة النووية.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة "كانغ مين صوك" اليوم أن الرئيس مون أعرب في رسالته عن تقديره لتقدم وتطور الإمارات من خلال الابتكارات والتحديات المستمرة منذ تأسيسها.كما أشار الرئيس إلى لقائه مع ولي عهد أبوظبي في مراسم إتمام عملية إنشاء محطة براكة في شهر مارس من عام 2018 مشيرا إلى أن المحطة تمثل رمزا للإبداع الإماراتي والصداقة بين البلدين في آن واحد، كما أعرب عن أمنياته بأن تجري عملية إنشاء بقية المفاعلات أرقام 2 و3 و4 بنجاح.وعلاوة على ذلك، قدم الرئيس الكوري التهنئة بدخول مسبار الأمل الإماراتي إلى مدار كوكب المريخ في شهر فبراير الماضي، وأعرب عن تطلعه إلى أن يتيح إكسبو دبي الذي من المقرر إقامته في شهر أكتوبر القادم فرصة لإظهار مستقبل الإمارات المشرق.كما تمنى أيضا دوام ازدهار الإمارات التي تستقبل 50 عاما جديدة، مؤكدا على إرادة كوريا للمشاركة مع الإمارات في هذا الطريق.