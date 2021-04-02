بي تي إس تحقق أطول فترة بقاء في بيلبورد بين الفنانين الكوريين

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حطمت أغنية "ديناميت" لفرقة "بي تي إس" الرقم القياسي الذي كانت قد سجلته أغنية "كانغن ام ستايل" للمطرب "ساي" من حيث أطول فترة لبقاء أغنية كورية في جدول بيلبورد الأمريكي للأغاني الفردية "هوت 100".وقالت مؤسسة بيلبورد أمس إن أغنية "دايناميت" كانت في المركز الـ30 في الجدول، وقد ظلت فيه للأسبوع الثاني والثلاثين على التوالي.بهذا تكون هذه الأغنيةُ قد تجاوزت الرقم القياسي السابق الذي سجلته أغنية "كانغ نام ستايل" من قبل وبلغ واحدا وثلاثين أسبوعا.تجدر الإشارة إلى أن أغنية "دايناميت" صدرت يوم 21 من شهر أغسطس من العام الماضي واحتلت قمة الجدول لأول مرة من بين الأغاني الكورية لتكتب صفحة جديدة في تاريخ الأغاني الشعبية الكورية، كما ظلت تحظى برواج كبير لتصبح من أكثر الأغاني الكورية المحبوبة من قبل شعوب العالم.وخاصة بعد أن قدمت الفرقة هذه الأغنية في حفل توزيع جوائز غرامي الذي أقيم يوم 14 من الشهر الماضي، ارتفع مركزها للأسبوع الثاني على التوالي مرة أخرى.وطبقا لبيانات صادرة عن "إم آر سي"، تم تحميل الأغنية حوالي مليون وخمسمائة ألف مرة منذ صدورها.