وزير الدفاع الإندونسي يصل إلى سيول اليوم

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من المنتظر أن يبدأ وزير الدفاع الإندونيسي زيارة إلى كوريا الجنوبية اليوم، وقد أفادت وسائل الإعلام الإندونيسية بأن طائرة خاصة تقل الوزير "برابوو سوبيانتو" قد غادرت العاصمة جاكارتا، وبرفقته حوالي 20 مسؤولا، من بينهم نواب برلمانيون.وسوف يحضر الوزير "سوبيانتو" مراسم خاصة بالكشف عن الطائرة المقاتلة الكورية التجريبية رقم 1، ستقيمها الحكومة الكورية يوم الجمعة القادم.ويذكر أن إندونيسيا تشارك في تطوير الطائرة المقاتلة الكورية "كي إف - إكس"، ومن المتوقع أن تيتح هذه الزيارة فرصة مهمة لتسريع عملية تطوير الطائرة التي تواجه بعض المشاكل حاليا، بما في ذلك توزيع تكاليف أعمالها بين البلدين.وكان الجانبان قد اتفقا في عام 2015 على تطوير الطائرة "كي إف - إكس" بشكل مشترك حتى عام 2026 من خلال تحمل التكاليف معا والتي تبلغ 8 تريليونات و700 مليار وون، أي حوالي 7,5 مليار دولار.وقد وافقت إندونيسيا على استثمار 20 % من إجمالي تكاليف الأعمال، وإنتاج 48 طائرة من هذا النوع لديها بعد استلام طائرة تجريبية والبيانات الفنية ذات الصلة، لكنها تأخرت حتى الآن عن دفع حوالي 500 مليون دولار.ويذكر أيضا أن وزير الدفاع الإندونيسي يتولى رئاسة حزب معارض ويحتل المركز الأول في نسبة التأييد في الرئاسة القادمة، وهو ما يكسب زيارته إلى كوريا أهمية كبيرة.وسوف يتم بث مراسم الكشف عن أول طائرة مقاتلة تم تطويرها بتقنية كورية، إلى مختلف أنحاء العالم.