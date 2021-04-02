انخفاض عدد السكان في كوريا للشهر الثالث على التوالي

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بعد أن سجلت كوريا انخفاضا في عدد السكان في العالم الماضي لأول مرة في تاريخها، استمر هذا الانخفاض للشهر الثالث على التوالي في هذا العام أيضا.وصرحت وزارة الإدارة والأمن بأن عدد السكان الكوريين بلغ 51 مليونا و705 آلاف و905 نسمة في يوم 31 من الشهر الماضي، بانخفاض قدره 123 ألفا و118 نسمة بالمقارنة مع ما كان عليه في نهاية العام الماضي عندما كان قد بلغ 51 مليونا و829 ألفا و23 نسمة.وتبين من خلال إحصاء عدد السكان حدوث عدد من التغيرات، في مقدمتها انخفاض في عدد السكان للشهر الثالث على التوالي، وزيارة مستمرة في عدد الأسر، وانخفاض في عدد الأطفال والمراهقين والشباب، وزيادة في عدد كبار السن، وانخفاض مستمر في عدد السكان نتيجة للعناصر الطبيعية، وانخفاض في عدد السكان في مناطق الحكومات المحلية باستثناء مدينة "سيجونغ" ومقاطعة "كيونغ كي".وقد زاد عدد الأسر الإجمالي هذا العام أيضا ليبلغ 23 مليونا و157 ألفا و385 أسرة، مع وصول معدل أفراد الأسر إلى 2.23 فرد، ليسجل أقل مستوى له على الإطلاق، كما انخفضت نسبة الأسر المكونة من أكثر من 3 أفراد إلى ما دون 20% لأول مرة، لتبلغ 19.6%.وفي المقابل، بلغ عدد الأسر المكونة من فرد واحد 9 ملايين و139 ألفا و287 أسرة، لتسجل نسبة 39.5% من بين جميع أشكال الأسر في المجطتمع الكوري.