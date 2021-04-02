استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم مرشحي المعارضة في الانتخابات التكميلية

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أظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت على الناخبين أن "أوه سي هون"، من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، في طريقه للفوز بمنصب عمدة سيول في الانتخابات التكميلية التي أجريت اليوم الأربعاء، حيث حصل على حوالي 59% من أصوات الناخبين.ووفقا لاستطلاعات الرأي التي أجريت بالاشتراك بين ثلاث محطات إذاعية، من بينها شبكة إذاعة "كي بي إس"، من المتوقع أن يتقدم "أوه" على منافسته من الحزب الديمقراطي الحاكم "بارك يونغ سون" بفارق يصل إلى 21.3 نقطة مئوية.ويبلغ معدل الثقة في الاستطلاع 95%، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 1.7% في الاستطلاعات التي أجريت في مدينة سيول، و2,3% في الاستطلاعات في بوسان.وشارك في الاستطلاعات 15 ألفا من الناخبين، من بينهم 10 آلاف و114 في العاصمة سيول.وقد بلغت نسبة الإقبال على التصويت المبكر يومي الجمعة والسبت الماضيين 20.54%، وهي نسبة غير مسبوقة في الانتخابات التكميلية.وتعتبر نتائج الانتخابات لعمودية سيول وبوسان مؤشرا حاسما على الانتخابات الرئاسية التي ستقام في العام القادم.