كوريا الجنوبية تعلق مؤقتا التطعيم بلقاح أسترازينيكا

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قررت حكومة كوريا الجنوبية وقف التطعيم مؤقتا بلقاحات شركة "أسترازينيكا"، بسبب العلاقة المحتملة بينها وبين حدوث جلطات دموية.واتخذ فريق العمل المختص بالتطعيم في البلاد ذلك القرار أمس الأربعاء، بعد الدعوة إلى اجتماع طارئ للمستشارين.وقال فريق العمل إنه تم اتخاذ القرار قبل استنتاج وكالة الأدوية الأوربية بشأن الارتباط بين اللقاح والجلطات الدموية، موضحا أنه سيتم استئناف التطعيم بعد مراجعة إعلان الوكالة الأوربية.وبذلك تم تأجيل التطعيمات المقررة لحوالي 180 ألف شخص، من بينهم أكثر من 70 ألفا من معلمي التربية الخاصة والمدرسين الطبيين والأطقم الطبية في المدارس ومراكز رعاية الأطفال. وكان من المقرر بدء تطعيم هذه المجموعات اليوم الخميس.كما سيتم تأجيل تطعيم ما يقرب من 110 آلاف من العاملين في دور رعاية المسنين والمعاقين والمصابين بالأمراض المعدية، بالإضافة إلى الموظفين في ملاجئ المشردين والمؤسسات الإصلاحية، حيث كان من المقرر بدء تطعيمهم غدا الجمعة.كما قرر فريق العمل تعليق التطعيمات الجارية لمن تقل أعمارهم عن 60 عاما، والذين يبلغ عددهم حوالي 38 ألف شخص مؤهل، بمن فيهم العاملون في دور رعاية المسنين والمستشفيات.