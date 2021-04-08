واشنطن تعرب عن استعدادها لنهج دبلوماسي مختلف مع كوريا الشمالية

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قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة مستعدة لممارسة نهج دبلوماسي مختلف مع كوريا الشمالية، إذا كان ذلك سيؤدي إلى نزع السلاح النووي.وأوضحت المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض "جين ساكي" هذا الموقف في إفادة إعلامية أمس الأربعاء، ردا على سؤال حول إمكانية قيام كوريا الشمالية باستفزازات إضافية في أعقاب إطلاق الصواريخ الباليستية الأخيرة.وقالت "ساكي" إن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية هو الهدف الواضح للولايات المتحدة، ولهذا الغرض تواصل واشنطن فرض العقوبات والتشاور مع حلفائها وشركائها، مؤكدة أيضا على أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ نهج دبلوماسي مختلف إذا كان سيقود إلى الطريق نحو نزع السلاح النووي.وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي أوشكت فيه إدارة "جو بايدن" على الانتهاء من مراجعتها للسياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية.وفي الوقت نفسه، رفضت "ساكي" التعليق بالتفصيل على التقارير الأخيرة الصادرة عن مركز أبحاث أمريكي حول الشكوك بأن كوريا الشمالية ربما تستعد لاختبار صاروخ باليستي يتم إطلاقه من غواصة، في حوض ببناء السفن في منطقة "شين بو".