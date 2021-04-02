نظام كي بي إس للتنبؤ بنتائج الانتخابات يحقق نجاحا كبيرا

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توقع نظام "ديسجن كي"، وهو نظام التنبؤ الخاص بشبكة "كي بي إس"، تحقيق فوز ساحق لمرشح حزب "قوة الشعب" المعارض "أو سي هون" في انتخابات عمودية سيول ضمن الانتخابات التكميلية التي أجريت أمس الأربعاء.وفي سباق عمودية بوسان أيضا، توقع النظام فوز "بارك هيونغ جون" المرشح عن الحزب المعارض، على منافسه من الحزب الديمقراطي "كيم يونغ تشون".وقد اعترف كل من مرشحي الحزب الديمقراطي الحاكم لعمودية سيول وبوسان بهزيمتهما بعد وقت قصير من بدء فرز الأصوات، حيث تبين تخلفهما عن المنافسين بهامش كبير.وسوف يبدأ الفائزان عملهما اليوم الخميس بعد تأكيد النتائج، ويستمران في منصبيهما حتى 30 يونيو من العام القادم.وقد تمت الدعوة للانتخابات التكميلية لملء شغور منصب العمدة في سيول وبوسان، حيث انتحر العمدة السابق لسيول "بارك وون سون" وتنحى العمدة السابق لبوسان "أوه كيو دون"، وكلاهما من الحزب الديمقراطي الحاكم، بسبب مزاعم تورطهم في التحرش الجنسي.وقد عُثر على جثة "بارك" في يوليو الماضي، بعد يوم واحد فقط من تقديم موظفة لشكوى التحرش الجنسي ضده.ويُنظر إلى نتائج الانتخابات الفرعية إلى حد كبير على أنها مقياس أولي للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس من العام القادم، حيث يشارك فيها ربع إجمالي عدد الناخبين.