وكالة الأدوية الأوربية تؤكد أن جلطات الدم من الآثار الجانبية النادرة للقاح أسترازينيكا

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خلصت وكالة الأدوية الأوربية إلى أنه يجب إدراج الجلطات الدموية غير العادية على أنها من "الآثار الجانبية النادرة جدا" للقاح "أسترازينيكا".وأعلنت الوكالة الأوربية عن نتيجة مراجعتها للعلاقة المحتملة بين اللقاح وحوالي 170 حالة من تكون الجلطات الدموية في الدماغ بعد تلقي لقاح "أسترازينيكا".ومع ذلك، نصحت الوكالة بمواصلة التطعيم باللقاح لجميع الفئات العمرية، قائلة إن فوائده ما زالت تفوق مخاطره.لكن السلطات الصحية في المملكة المتحدة، التي سجلت ما يقرب من 80 حالة من حالات جلطات الدم النادرة، اتخذت نهجا أكثر حذرا وأوصت بإعطاء اللقاحات الأخرى المضادة لفيروس كورونا لمن تقل أعمارهم عن 30 عاما.وقالت لجنة سلامة اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء إنه على الرغم من احتمالات وجود صلة بين اللقاح والجلطات الدموية فإنه "لم يتم تأكيدها بعد"، مؤكدة أن الحالات "نادرة للغاية" من بين 200 مليون شخص تلقوا جرعات اللقاح حول العالم.