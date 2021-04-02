عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا يصل إلى مستوى 700

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وصل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية طوال يوم أمس إلى مستوى 700 حالة لأول مرة منذ 3 أشهر.وصرح مركز التعامل مع الأوبئة اليوم بأن عدد حالات الإصابة الجديدة محلية المصدر قد بلغ 674 حالة بينما بلغ عدد الحالات الواردة من الخارج 26 حالة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابة الجديدة أمس 700 حالة، وهي المرة الأولى التي يصل فيها عدد الإصابات اليومية الجديدة إلى مستوى 700 منذ يوم الخامس من شهر يناير الماضي عندما بلغ هذا الرقم 714 حالة.وحسب المناطق، تم اكتشاف 239 حالة في مدينة سيول، و223 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و51 حالة في مدينة بوسان، و25 حالة في مدينة ديجون، و24 حالة في مقاطعة شمال جولا، و23 حالة في مدينة إنتشون، و18 حالة في مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ، و11 حالة في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، و10 حالات في كل من مقاطعة جنوب كيونغ سانغ ومدينة ديغو.وقد بلغ عدد الفحوصات التي أجريت خلال يوم أمس 82 ألفا و368 حالة.أما عدد المرضى من ذوي الحالات الخطيرة فقد زاد بـ3 مرضى ليبلغ إجمالي عددهم 112 مريضا، كما زاد عدد الوفيات باثنتين ليبلغ إجمالي عدد الوفيات المتراكم ألفا و758 حالة وفاة، ولتصل نسبة الوفيات إلى 1.63%.