الحكومة المركزية تؤكد على التعاون مع الحكومات المحلية في توفير المساكن

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أكد "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية على أهمية التعاون بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية في توفير المساكن، مشيرا إلى أنه لا يمكن للحكومة المركزية وحدها أو الحكومات المحلية وحدها أن تقوم بتلبية الطلب على المساكن.وقال إنه سيتم تنفيذ خطط إمداد المساكن حسب الجداول الزمنية المحددة، كما سيتم أيضا تنفيذ وسائل للقضاء على المضاربات العقارية في نفس الوقت.وشدد الوزير "هونغ" على أهمية التعاون بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية في عملية إمداد المساكن، معربا عن تطلعه إلى المزيد من التعاون الدقيق والوثيق بين الطرفين، وقال إنه سيدرس مختلف أنواع الآراء التي طرحت حتى الآن في هذا الصدد، حيث سيتم مراجعة التعهدات التي طرحت خلال حملات الانتخابات المحلية التكميلية الأخيرة.وأشار إلى أنه ينبغي الحفاظ بشكل ثابت على إطار كبير من السياسات العقارية، وأعرب عن اعتقاده بأن سوق العقارات المحلية قد بدأت تشهد استقرارا بصعوبة حيث تمت تهدئة موجة ارتفاع الأسعار.وفيما يتعلق بسبل القضاء على المضاربات العقارية، أكد على التعاون بشكل وثيق مع البرلمان حتى يتم طرح مسودة لتعديل القانون ذي الصلة في غضون هذا الشهر، وأكد أيضا على أنه سيباشر كل الخطوات المتاحة للحكومة من أجل تنفيذها خلال هذا العام.