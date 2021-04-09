توقعات بأن تسجل الصادرات الكورية مستوى قياسيا في عام 2021

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قال مركز أبحاث كوري جنوبي إن الصادرات السنوية الكورية ستسجل مستوى قياسيا غير مسبوق هذا العام، على الرغم من جائحة كورونا التي طال أمدها.وفي اجتماع نظمته وزارة التجارة والصناعة والطاقة أمس الخميس، توقع معهد أبحاث هيون ديه أن يقفز حجم الصادرات هذا العام بنسبة 18.1% على أساس سنوي ليصل إلى 605.3 مليار دولار أمريكي.وتتجاوز تلك التوقعات المستوى القياسي الحالي البالغ 604.9 مليار دولار، المسجل في عام 2018.وفي التوقعات السابقة الصادرة في أكتوبر من العام الماضي، قدر المعهد أن تسجل الصادرات في عام 2021 ما قيمته 564.3 مليار دولار.وأرجع المعهد توقعاته المتفائلة إلى اتجاهات الصادرات مؤخرا، فضلا عن التوقعات المتزايدة بتحقيق انتعاش سريع للاقتصاد العالمي.