مفوضية اللاجئين ترحب بقرار تمديد إقامة مواطني ميانمار في كوريا الجنوبية

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رحب الرئيس المحلي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقرار حكومة كوريا الجنوبية الأخير بتمديد التأشيرات الخاصة بمواطني ميانمار المقيمين في كوريا.وفي محاضرة خاصة أقيمت في سيول أمس الخميس، أشار رئيس مكتب المفوضية في سيول "جيمس لينش" إلى إعلان وزارة العدل الشهر الماضي بالسماح لحوالي 25 ألف شخص من ميانمار بتمديد إقامتهم لأسباب إنسانية، حيث يستمر الصدام بين المجلس العسكري والمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في ميانمار.وقال "لينش" إن كوريا الجنوبية من بين الدول الرائدة في مساعدة اللاجئين بنشاط، ليس فقط من خلال السياسات الحكومية ولكن أيضا من خلال الجهود المدنية التي يشارك فيها الشعب وكذلك الشركات. وأشار إلى أن سيول لم ترفض استقبال اللاجئين حتى وسط جائحة كورونا.ووفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تبرع المواطنون الكوريون الجنوبيون بأكثر من 47 مليون دولار أمريكي للاجئين في عام 2019.وفي العام الماضي، تعهدت حكومة كوريا الجنوبية أيضا بتقديم 10 ملايين دولار كمساعدات إنسانية للاجئين الروهينجا من ميانمار.