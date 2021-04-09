محكمة تصدر أول أمر توقيف في فضيحة المضاربة على الأراضي

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أصدرت محكمة "جون جو" الإقليمية أمر توقيف بحق موظف في المقر الرئيسي للشركة الكورية للأراضي والإسكان في مقاطعة شمال "جولا" بتهمة المضاربة على الأراضي باستخدام معلومات حصل عليها من خلال وظيفته.وأصدرت المحكمة أمر التوقيف بتهمة الفساد وتهم أخرى، مشيرة إلى أن الشرطة قدمت أسبابا كافية لرفع دعوى جنائية ضد الموظف، كما أشارت إلى احتمال قيامه بإتلاف الأدلة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقيف مسؤول حالي في تلك الشركة الحكومية بسبب مخالفات تتعلق بالاستثمار في الأراضي، منذ أن أثارت مجموعات مدنية في وقت سابق من هذا العام مزاعم تورط بعض موظفي الشركة في تلك المخالفات في المواقع التي تم اختيارها مؤخرا لمشروعات التطوير الكبرى في مقاطعة "كيونغ كي".ويقال إن الموظف الموقوف، الذي لم يتم الكشف عن هويته، قد اشترى أراضٍ في مواقع التطوير العقاري في بلدة "وان جو" في مقاطعة شمال "جولا" باسم زوجته، مستغلا المعلومات السرية من داخل الشركة.وتوقع مسؤول في الشرطة أن يؤدي هذا التوقيف إلى تعزيز الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في القضية.