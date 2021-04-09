السياسية موسكو تعرب عن استعدادها لتسهيل الحوار بين بيونغ يانغ وسيول وواشنطن

قال تقرير نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس" إن مدير الإدارة الآسيوية في وزارة الخارجية الروسية "جورجي زينوفيف" قال أمس الخميس إن روسيا مستعدة لتسهيل الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وبين الكوريتين.

ووفقا للوكالة، فقد أدلى "زينوفييف" بهذه التصريحات في اجتماع غير رسمي حول استراتيجية تعزيز العلاقات الروسية الكورية عُقد في سفارة كوريا الشمالية.

وقال "زينوفييف" إنه على الرغم من الصعوبات التي لا مفر منها، فإن موسكو تأمل أن تسود روح الحوار والتعاون بين دول المنطقة في النهاية، وأكد أن بلاده مستعدة للمساعدة في ذلك بكل وسيلة ممكنة.

وأضاف التقرير أن المشاركين في المنتدى أصدروا بيانا يدعم الارتقاء بالعلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية إلى مستوى التعاون الاستراتيجي.

