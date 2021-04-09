واشنطن تقول إنها ما زالت تراجع بعناية سياساتها تجاه كوريا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس إن الولايات المتحدة لا تزال في المرحلة الأخيرة من مراجعتها "المتأنية" للسياسات المتعلقة بكوريا الشمالية.وأدلى المتحدث باسم الوزارة "نيد برايس" بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي عندما سئل عما إذا كانت مراجعة السياسات ما زالت مستمرة.وقال "برايس" إن "الدراسة المتأنية للقرارات الكبرى" التي ذُكرت في المؤتمر الصحفي تنطبق أيضا على القضية الكورية الشمالية، مشيرا إلى أن برنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي الباليستي يمثل تحديا عميقا ليس للولايات المتحدة فقط، بل لحلفائها في المحيطين الهندي والهادئ وشركائها أيضا.وتابع قائلا إن هذا هو السبب في رغبة الولايات المتحدة في التأكد من القيام بعدد من الأمور، مثل التأكد من معرفة وفهم ما تم في الماضي.وفي أواخر الشهر الماضي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكي" إن الولايات المتحدة في المراحل الأخيرة من مراجعة السياسات بشأن كوريا الشمالية.