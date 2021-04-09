الزعيم الكوري الشمالي يطالب حزبه بمسيرة شاقة أخرى وسط العقوبات

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قرر تكليف حزب العمال الحاكم بتنفيذ "مسيرة شاقة" أخرى، في محاولة على ما يبدو للتغلب على الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.وأوضحت الوكالة أن "كيم" أعلن عن هذا القرار أمس في ختام مؤتمر الحزب الحاكم لأمناء الخلايا.ويشار إلى أن خلايا الحزب هي الوحدات الأساسية لحزب العمال، وتتكون من 30 عضوا بحد أقصى.ونقلت الوكالة عن "كيم" قوله إنه قرر أن يطلب من اللجنة المركزية للحزب والمنظمات الحزبية على جميع المستويات وأمناء الخلايا أن يقوموا "بمسيرة شاقة" أخرى، محذرا من أن العديد من الصعوبات والعقبات تنتظر كوريا الشمالية، وأن تحقيق الأهداف المحددة في المؤتمر الثامن للحزب لن يكون أمرا سهلا.وأضاف كيم أنه لا يؤمن بالصدفة أو الحظ، وأن كوريا الشمالية ليس لديها من تعتمد عليه أو تتطلع إليه.ويشير مصطلح "المسيرة الشاقة" إلى حقبة الصعوبات الاقتصادية الشديدة التي واجهتها كوريا الشمالية في فترة التسعينيات من القرن الماضي وأدت إلى حدوث مجاعة وصعوبات لملايين المواطنين. ويبدو أن "كيم" يدعو إلى سياسة "شد الحزام" للتغلب على الصعوبات الاقتصادية وسط العقوبات المفروضة على نظامه، بدلا من توقع تخفيفها.