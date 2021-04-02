سيول تؤكد عدم مناقشة مسألة المشاركة في أولمبياد بكين مع واشنطن

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أكدت وزارة الخارجية الكورية أنه لا يوجد أي نقاش بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حول المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في الصين العام القادم.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "تشيه يونغ سام" في موجز صحفي أمس الخميس ردا على سؤال حول وجهة نظر الحكومة الكورية بشأن المقاطعة الجماعية لأولمبياد بكين الشتوية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، إنه قد حدث تغيير في موقف الولايات المتحدة في هذا الصدد.وردا على سؤال حول ما إذا كانت كوريا الجنوبية سوف تشارك في أولمبياد بكين الشتوية، قال المتحدث "تشيه" إنه من المفترض طرح هذا السؤال على الجهة ذات الصلة، لأنها مجرد قضية رياضية.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" قد قال يوم الثلاثاء الماضي ردا على سؤال حول إمكانية تنفيذ مقاطعة مشتركة لأولمبياد بكين الشتوية، إن الحكومة الأمريكية ترغب بالتأكيد في مناقشة هذا الموضوع، فاتحا بذلك الباب لاحتمال فرض الولايات المتحدة ضغوطا على الصين من خلال تنفيذ مقاطعة جماعية مع حلفائها لأولمبياد بكين الشتوية.ومن جانبها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي "جين ساكي" يوم الأربعاء الماضي إن الولايات المتحدة لم ولا تجري أي مناقشات مع حلفائها وشركائها حول مقاطعة أولمبياد بكين.