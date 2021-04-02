سيول تؤكد أن التطوير المشترك مع جاكرتا للجيل القادم من المقاتلات يرمز للثقة

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استقبل الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الخميس في مقر الرئاسة وزير الدفاع الإندونيسي "فرابو سوبيانتو" الذي يقوم حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية.وفي أثناء اللقاء، أكد الرئيس "مون" على أن برنامج التطوير المشترك بين كوريا الجنوبية وإندونيسيا للجيل القادم من المقاتلات يرمز للثقة وعلاقات التعاون القائمة بين البلدين، وأن زيارة وزير الدفاع الإندونيسي لكوريا تدل على عزم جاكارتا تعزيز التعاون مع سيول في مجال الصناعات الدفاعية.وأعرب الرئيس عن أمله في أن تتطور علاقات التعاون بين البلدين، داعيا الوزير الإندوميسي "فرابو" إلى القيام بدور ريادي لتحقيق ذلك الغرض.وأضاف "مون" أن كوريا الجنوبية تولى أهمية كبيرة للعلاقات مع إندونيسيا التي تمثل رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، مؤكدا أن الحكومة الكورية ستعزز علاقات المشاركة الاستراتيجية الخاصة معها.ومن جانبه تعهد الوزير الإندونيسي "فرابو" بالقيام بدور في تعزيز العلاقات بين سيول وجاكارتا.يذكر أن كوريا الجنوبية وإندونيسيا تسعيان إلى التعاون المشترك في تطوير الجيل القادم من المقاتلات من طراز "كي إف - إكس" حتى عام 2026.