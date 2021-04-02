الحكومة تدعو الشركات الكورية في ميانمار إلى اتخاذ إجراءات لسلامة موظفيها الكوريين

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دعت الحكومة الشركات الكورية العاملة في ميانمار، التي تجتاح الفوضى شوارع مدنها حاليا، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة لحماية سلامة موظفيها والكوريين المقيمين هناك.جاء ذلك في اجتماع عقده مساعد نائب وزير التجارة "ناه سونغ شيك" اليوم الجمعة للتعرف على أوضاع الشركات الكورية العاملة في ميانمار، حيث طالب الشركات الكورية بوضع أولوية قصوى على سلامة العاملين فيها، وأكد أن الحكومة ستدرس إمكانية تقديم دعم للشركات الكورية العاملة في ميانمار بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة إذا لزم الأمر.وكانت شركة "بوسكو إنترناشيونال" الكورية قد أعلنت أنها ستقوم بسحب 60 شخصا من موظفيها و50 شخصا من أعضاء أسرهم من ميانمار في أسرع وقت ممكن على مراحل، من أجل حماية سلامتهم.وطبقا لتقارير صادرة عن مؤسسة تنمية التجارة الكورية "كوترا" وبنك التصدير والاستيراد الكوري، يبلغ عدد الشركات الكورية العاملة في ميانمار 107 شركات.