2800 مستثمر يمتلك كل منهم أسهما كورية بأكثر من 10 مليارات وون

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كشف تقرير صادر عن هيئة إيداع الأوراق المالية في كوريا عن أن عدد المستثمرين الذين يمتلكون أسهما كورية جنوبية بقيمة تزيد عن عشرة مليارات وون، قد بلغ 2800 شخص في العام الماضي.ووفقا لبيانات صادرة عن هيئة إيداع الأوراق المالية، كان 2800 من المستثمرين يمتلك كل منهم بأكثر من عشرة مليارات من الأسهم المدرجة في البورصة الكورية حتى نهاية عام 2020، بزيادة قدرها 600 مستثمر، أي بنسبة 27 في المائة، مقارنة بالعام الأسبق.وكان ثلاثة أرباع هذا العدد من المساهمين الرئيسيين، أو أولئك الذين لديهم علاقات خاصة مع المساهمين الرئيسيين، بينما كان الباقون، بعدد 700 شخص، من المستثمرين الأفراد.وقد وصل إجمالي قيمة ممتلكات أولئك المستثمرين الرئيسيين من الأسهم إلى 241 تريليون وون في نهاية العام الماضي، بزيادة تبلغ حوالي 50 تريليون وون، أي بنسبة 33%، مقارنة بالعام الأسبق.