كوريا الشمالية تجري تعديلات على بارجة اختبار الصواريخ الغاطسة في شينبو

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قال تقرير نشره موقع "الشمال 38" الأمريكي المتخصص في شؤون كوريا الشمالية إن بيونغ يانغ تقوم حاليا بتعديل بارجة اختبار الصواريخ الغاطسة في حوض "شينبو" لبناء السفن الذي يقع في جنوب البلاد، مع رصد زيادة في الأنشطة هناك مؤخرا.ونقل التقرير الذي نشره الموقع أول من أمس السبت بيانات صور التقطتها الأقمار الصناعية التجارية لحوض بناء السفن الكوري الشمالي مؤخرا، وقال إن الصور تكشف عن احتمال إزالة علبة الصاروخ الخاصة بزورق اختبار الصاروخ الغاطس، موضحا أن تلك الإزالة ربما تكون لأغراض الصيانة، أو لاستبدالها بعلبة جديدة، أو وضع إطار إطلاق لاستيعاب الصواريخ الباليستية الأكبر التي تُطلق من غواصات.وتوقع التقرير أن هذه الخطوة التي اتخذت في الأسابيع الأخيرة ربما تشير إلى استعداد بيونغ يانغ لطرح غواصة صواريخ باليستية جديدة، وإدخال تعديلات على بارجة اختبار الصواريخ الباليستية الكبيرة، والتحضير المبكر لاختبار صواريخ تطلق من غواصة، أو إجراء صيانة عامة.