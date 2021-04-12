كوريا تستأنف استخدام لقاحات أسترازينيكا مع استبعاد الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما

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قررت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية استئناف استخدام لقاحات أسترازينيكا كورونا لجميع الأشخاص المؤهلين، باستثناء أولئك الذين تبلغ أعمارهم عن 30 عاما.وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن هذا يوم أمس الأحد في مؤتمر صحفي، قائلة إن حالات جلطات الدم المبلغ عنها في كوريا الجنوبية لا يمكن اعتبارها آثارا جانبية كما حددتها السلطات الأوربية. وقالت رئيسة الوكالة "جونغ أو كيونغ" إن السلامة والعلم كانا في الاعتبار الأول عند اتخاذ القرار.وكانت السلطات الكورية قد أوقفت يوم الخميس الماضي استعمال لقاحات أسترازينيكا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما، ومدربي التربية الخاصة وممرضات المدارس، بعدما قرر الاتحاد الأوربي بحث حالات جلطات الدم لدى البالغين.ومع ذلك، قالت السلطات الصحية الكورية إنه تم استبعاد أولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، لأن مخاطر الإصابة بجلطات الدم لديهم لا تزال تفوق فوائد التطعيم.